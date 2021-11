Beursblik: Fugro ten onrechte afgestraft Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Fugro is ten onrechte afgestraft voor de derdekwartaalcijfers, die tegenvielen na een uitzonderlijk sterk derde kwartaal van 2020. Dit oordeelde ING donderdag in een rapport. De bank ziet de lage aandelenkoers als een instapkans, omdat de resultaten in het derde kwartaal tijdelijk zijn en niets zeggen over de positieve onderliggende trends voor de komende jaren. Door de koersreactie is het aandeel serieus ondergewaardeerd, omdat het bedrijf snel groeit naar een onderneming die hoofdzakelijk actief is in hernieuwbare energie, water en bouw, aldus ING. Het aandeel olie en aardgas in de activiteiten zal verder verminderen. De lage koerswinstverhouding past meer bij een pure oliedienstverlener en niet bij een gemengd bedrijf, meent ING. De bank heeft een koopadvies en koersdoel van 10,90 euro. Het aandeel Fugro steeg donderdag 3,3 procent tot 7,34 euro. Bron: ABM Financial News

