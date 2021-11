ING verhoogt koersdoel Heijmans Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel voor Heijmans verhoogd van 16,50 naar 18,25 euro bij handhaving van het koopadvies. Heijmans verhoogde afgelopen week zijn raming voor het EBITDA-resultaat met 20 procent, waardoor de bouwer nu een resultaat voorziet van 100 miljoen euro dit jaar. Dat was ook circa 20 procent boven de verwachtingen van analisten. In de outlook werd een provisie van 34 miljoen meegenomen, gerelateerd aan het Wintrack II-project van eerder dit jaar. "Onderliggend kan het EBITDA-resultaat dit jaar dus zelfs 134 miljoen euro bedragen", aldus analist Tijs Hollestelle. De analist hield zijn ramingen voor 2022 onveranderd, omdat hij een normalisering van de operationele marge voorziet voor de Infra-tak. ING verhoogde de ramingen voor de voorziene winst per aandeel dit jaar met 28 procent tot 2,19 euro en verhoogde de verwachting voor het dividend per aandeel tot 0,83 euro. Dit impliceert een dividendrendement van 6,8 procent. "Heijmans' operationele activiteiten zijn robuust en in combinatie met een solide financiële positie handhaven we het koopadvies bij een hoger koersdoel", concludeerde Hollestelle. Het aandeel Heijmans steeg donderdagochtend met 2,4 procent tot 14,26 euro. Bron: ABM Financial News

