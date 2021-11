Credit Suisse keert zich af van de beurshandel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones)Credit Suisse gaat stoppen met effectenhandel en verschuift zijn focus van zakenbank naar vermogensbeheerder en bank voor rijke klanten, om zijn blootstelling aan risico's te verlagen na zeperds eerder dit jaar. Dit maakte de bank donderdag bekend. De Zwitserse bank wijzigt de koers na de dubbele klap van het instorten van Archegos Capital Management en Greensille Capital eerder dit jaar. Deze tegenvallers kostten miljarden en dwongen de chief risk officer, die eerder de zakenbank had geleid, tot vertrek. Credit Suisse zal 3 miljard Zwitserse frank kapitaal in zijn vermogensbeheertak gieten tot 2024. De bank wil zo'n 500 nieuwe relatiebeheerders inhuren en de investeringen in technologie opvoeren. Op groepsniveau mikt de bank op een rendement van 10 procent in 2024 en een winstuitkering van 25 procent. De bank houdt na reorganisatie vier divisies over: een zakenbank, een vermogensbeheertak, een wealth management en de Zwitserse bank. Credit Suisse rapporteerde over het derde kwartaal een nettowinst van 434 miljoen frank, tegen 546 miljoen een jaar eerder. Dit was wel meer dan de 308 miljoen frank die analisten hadden verwacht, dankzij een vrijval van voorzieningen voor oninbare leningen. De inkomsten waren ook hoger dan verwacht. Bron: ABM Financial News

