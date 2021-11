'Solide update BAM' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft over het derde kwartaal een solide update gepresenteerd, waarbij de outlook werd gehandhaafd. Dit oordeelde analist Tijs Hollestelle van ING donderdag. De solide prestaties vielen volgens de analist vooral toe te schrijven aan de Nederlandse bouw- en vastgoedactiviteiten en een bevredigende bijdrage uit de meeste andere activiteiten. De Nederlandse infratak bleef ondermaats presteren, zo zag de analist, maar dat werd gecompenseerd door de goede resultaten bij de andere activiteiten in Nederland. Hollestelle merkte op dat het lopende vierde kwartaal doorgaans sterk is voor bouwers als BAM. Daarom is de analist verbaasd dat BAM de outlook niet verhoogde. Voor 2021 mikt BAM onverminderd op een gecorrigeerde EBITDA-marge van circa 3,5 procent. De consensus samengesteld door Bloomberg mikt op een EBITDA van 212,4 miljoen euro. Eind september werd dit doel al bereikt, zo stelde Hollestelle. De analist maakt zich dan ook zorgen om uitspraken van BAM in zijn outlook. BAM zei onder meer dat gesprekken met opdrachtgevers over de timing en afwikkeling van enkele substantiële claims doorlopen. "De claims zijn mogelijk zo substantieel, dat de outlook niet kon worden verhoogd", aldus ING. Ook heeft de analist geen idee waar de claims betrekking op hebben. "Al met al zijn er nog steeds te veel onzekerheden om positiever te worden over het aandeel", concludeerde de analist. ING heeft een Houden advies op BAM met een koersdoel van 2,60 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 1,5 procent tot 2,71 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.