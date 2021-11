'Zeer ambitieuze doelstellingen Basic-Fit' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft donderdag zeer ambitieuze doelstellingen afgegeven voor de komende jaren. Dit oordeelde analist Hans Pluijgers van Kepler Cheuvreux. Vooral de verwachtingen voor de omzet en onderliggende EBITDA in 2022 noemde Pluijgers ambitieus. Hoewel de analist hier zijn vraagtekens bij zet, snapt hij de positieve koersreactie van het aandeel vanochtend op basis van de ambities op lange termijn. Basic-Fit verwacht een omzetgroei naar 800 tot 850 miljoen euro in 2022, waar de consensus mikt op 736 miljoen euro. De onderliggende EBITDA kan op 240 miljoen euro uitkomen, waar analisten mikken op 203 miljoen euro. De verwachting dat Basic-Fit 250 clubs opent in 2022 om uiteindelijk tegen het einde van het jaar 1.250 clubs open te hebben, kwam niet als een verrassing. Voor de jaren erna wil Basic-Fit 200 tot 300 nieuwe clubs openen om zo in 203 op 3.000 tot 3.500 clubs te zitten. "Dit is duidelijk beter dan waar analisten op mikken", aldus de analist. Kepler Cheuvreux heeft een Houden advies op Basic-Fit met een koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 4,6 procent tot 44,84 euro. Bron: ABM Financial News

