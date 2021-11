Update: Fors meer winst voor ING

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het derde kwartaal fors meer winst geboekt, dankzij hogere fee-inkomsten en lagere kredietvoorzieningen. Dat maakte de bank donderdag voorbeurs bekend.

De nettowinst steeg van 788 miljoen euro een jaar eerder naar 1,37 miljard euro, een toename van 73,5 procent. Dat is iets minder dan de 1,46 miljard in het tweede kwartaal.

"We zagen de leningengroei bij hypotheken aanhouden, terwijl de vraag naar leningen bij bedrijven beïnvloed was door de economische effecten van de coronaviruspandemie", stelde CEO Steven van Rijswijk in een toelichting. "Niettemin waren de marges op de mkb-leningen iets hoger en was er sterke groei van fees voor betaalrekeningpakketten, beleggingsproducten en leningen."

Het bankiersbedrijf is nog niet helemaal terug op het niveau van voor de crisis, voegde Van Rijswijk toe. Zo zijn de volumes van het internationaal betaalverkeer nog laag, waar ING relatief veel fee-inkomsten vandaan haalt. Ook lossen grote bedrijven nog meer leningen af dan dat ze investeren in nieuwe leningen, zei de topman. "Ze hebben geld gespaard en zijn nog voorzichtig."

De heropleving van de pandemie en de terugkeer van beperkende maatregelen is daarbij geen positieve factor volgens de topman.

ING liet een deel van de eerder genomen voorzieningen voor de coronacrisis vrijvallen, waardoor de voorzieningen voor oninbare leningen daalden van 469 miljoen naar slechts 39 miljoen euro. Enkele analisten rekenden vooraf op een netto vrijval van voorzieningen waardoor de winst nog sterker zou zijn gestegen, maar ING besloot om een deel van de voorzieningen te handhaven. "De probleemleningen zijn afgenomen, maar we zijn graag voorzichtig", aldus Van Rijswijk.

Ook was er een voorziening van 180 miljoen euro voor de compensatie van particuliere klanten in Nederland, omdat hun variabele rente onvoldoende met de marktrente mee had bewogen.

De netto rentebaten stegen met 1,8 procent tot 3,39 miljard euro en de fee-inkomsten stegen sterk met 20 procent tot 882 miljoen euro.

Van het resultaat in het derde kwartaal wordt 684 miljoen euro gereserveerd voor uitkering aan de aandeelhouders. Dit komt boven de aandeleninkoop van 1,74 miljard euro die in oktober werd gestart voor de uitkering van de winst over 2019. Verder teruggave van kapitaal zal worden besproken bij de jaarcijfers, beloofde Van Rijswijk. Analisten verwachten dat ING de komende jaren 2 miljard euro per jaar kan uitkeren door eigen aandelen in te kopen.

Chief financial officer Tanate Phutrakul zei verder te verwachten dat de afbouw van het verruimende monetaire beleid door centrale banken en hogere rentes een positief effect zullen hebben op de bank, mits de rentestijging voorzichtig wordt gemanaged. ING verwacht dat de hoge inflatie weer zal terugvallen tot een niveau van iets meer 2 procent eind volgend jaar.

Update: om toelichting CEO en CFO toe te voegen.