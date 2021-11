Hogere opening AEX voorzien na rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag hoger van start, nadat de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond aankondigde in november te beginnen met 'taperen'.

Futures op de AEX index wezen donderdag ongeveer een uur voor de beursgong op een stijging van 0,5 procent. Wall Street koerste woensdag na het rentebesluit van de Fed hoger en ook de Aziatische beurzen noteren vanochtend in het groen. Onder meer ING en BAM kwam voorbeurs op Beursplein 5 met cijfers door.

Woensdag sloot de AEX al een half procent hoger open 816,01 punten.

De Amerikaanse centrale bank hield woensdagavond zijn belangrijkste rente ongewijzigd op 0,00 tot 0,25 procent. Daarnaast maakte de Fed bekend te verwachten dat het zijn maandelijkse opkoopprogramma van obligaties van 120 miljard dollar vanaf nu elke maand met 15 miljard dollar zal verlagen, waardoor medio 2022 het programma kan worden stopgezet.

Over een bron van zorg onder beleggers, de rap oplopende inflatie, stelde voorzitter Jerome Powell dat deze het gevolg is van factoren die naar verwachting van voorbijgaande aard zijn. "Onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod, vanwege de pandemie en de heropening van de economie hebben bijgedragen aan de aanzienlijke prijsstijgingen in sommige sectoren", aldus Powell.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank zei tegen ABM Financial News de Fed iets minder zeker te vinden klinken dan in september, wijzend op de woorden "naar verwachting" ten aanzien van tijdelijkheid van de inflatie.

Vanochtend maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat de inflatie in Nederland in oktober met 3,4 procent op jaarbasis is gestegen naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar. Onder andere de prijsontwikkeling van gas, elektriciteit en kleding droegen bij aan de hogere inflatie.

Wall Street kwam tot de bekendmaking van het rentebesluit niet van zijn plaats. Toen 's avonds om zeven uur duidelijk werd dat de Fed geen verrassingen in petto had vond het geld echter direct weer zijn weg richting aandelen. De S&P 500 noteerde bij de slotzoemer 0,7 procent in het groen en de hoofdindex heeft al weer een reeks van 5 winstdagen achter de rug. Techbeurs Nasdaq klom zelfs iets meer dan 1 procent.

Ook de Aziatische beurzen vinden vanochtend de weg omhoog, maar echte uitschieters blijven achterwege. Koploper is de Nikkei index in Tokio met een stijging van krap 1 procent.

De Amerikaanse olie-future stond vanochtend in Azië met een daling van krap 1 procent wel onder druk. Woensdagavond in New York sloot de future al 3,6 procent lager op 80,86 dollar per vat, nadat uit bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen.

Oliebeleggers kijken vandaag uit naar een bijeenkomst van de OPEC en diens bondgenoten. De Amerikaanse president Joe Biden en anderen hebben de druk op de groep opgevoerd om de productie agressiever te verhogen dan momenteel gepland. Biden zei woensdag nog tegen verslaggevers tijdens de klimaattop in Glasgow dat het "niet goed" is voor Rusland, Saoedi-Arabië en andere producenten om de productie tegen te houden om de prijzen te verhogen.

Vandaag zal de aandacht onder uitgaan naar het rentebesluit van de Bank of England. Ook de wekelijkse steunaanvragen in de VS kunnen op extra aandacht rekenen met het oog de vrijgave van het belangrijke Amerikaanse banenrapport vrijdag.

Bedrijfsnieuws

De nettowinst van ING steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 788 miljoen euro naar 1,37 miljard euro, een toename van 73,5 procent. Dat is iets minder dan de 1,46 miljard in het tweede kwartaal. De voorzieningen voor oninbare leningen daalden van 469 miljoen naar slechts 39 miljoen euro.

In de afgelopen negen maanden boekte bouwer BAM een omzet van 5,4 miljard euro tegen 4,8 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De gecorrigeerde EBITDA steeg van 37,5 miljoen euro naar een winst van 223,3 miljoen euro. Het derde kwartaal droeg daar 66 miljoen euro aan bij. De bijbehorende marge kwam uit op 4,2 procent tegen slechts 0,8 procent een jaar eerder. BAM herhaalde de outlook voor heel 2021.

ArcelorMittal gaat 205 miljoen Canadese dollar investeren in het schoner maken van zijn pelletproductie in het Canadese Port Cartier.

Ordina heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet zien oplopen bij een stabiele resultaatvorming.

Vivoryon leed dit jaar vooralsnog minder verlies doordat er inmiddels inkomsten worden behaald, maar toch dreigt de kas medio volgend jaar leeg te zijn. Eind september had het bedrijf nog 19,9 miljoen euro in kas. Eind 2020 was dit nog 26,3 miljoen euro.

De overtoewijzingsoptie die bij de beursgang van Ebusco werd afgesproken, is deels uitgeoefend. Het gaat om 996.901 extra aandelen van de in totaal 1,3 miljoen toegewezen aandelen. Deze uitgifte levert ongeveer 23 miljoen euro op.

JDE Peet's prijsde met succes een obligatielening van 600 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,7 procent tot 4.660,56 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 36.157,58 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 15.811,58 punten.