Toyota verhoogt winstverwachting

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Toyota heeft de winstverwachting voor dit jaar verhoogd, terwijl het minder auto’s denkt te produceren. Dit bleek donderdag uit een update van de Japanse autobouwer. Hoewel de fabrikant de omzetverwachting voor dit jaar handhaafde, denkt het wel meer winst te kunnen maken. De omzet zal met 10 procent stijgen en de nettowinst met 11 procent. Eerder ging Toyota uit van een winstgroei van 2,4 procent. Toyota merkte op dat verstoringen in de aanvoerketen en een tekort aan halfgeleiders de omzet drukten, vooral in september. In plaats van 10,6 miljoen auto's denkt de fabrikant er dit jaar 10,3 miljoen te produceren. Bron: ABM Financial News

