Flatex verwerkt meer transacties

Beeld: DeGiro

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse broker Flatex en het overgenomen DeGiro hebben in het derde kwartaal van dit jaar meer transacties verwerkt en verwelkomden ook beduidend meer klanten. Dit meldde de broker donderdag. Afgelopen kwartaal verwerkte FlatexDegiro 18,2 miljoen transacties, hetgeen op jaarbasis 12 procent meer is, ondanks een beduidend lagere volatiliteit op de beurzen. Tot dusver verwerkte de broker dit jaar maar liefst 71,2 miljoen transacties. Het aantal klanten is inmiddels gegroeid naar 1,90 miljoen, goed voor een groei van 64 procent ten opzichte van september vorig jaar. De retentiegraad blijft met ruim 98 procent hoog. De omzet steeg op jaarbasis met 35 procent tot 88,1 miljoen euro, waarbij de omzet per transacties circa 4,85 euro bedroeg. Dit is het hoogste niveau van heel 2021, aldus de broker. De aangepaste EBITDA steeg met 39 procent tot 38,5 miljoen euro. Op kwartaalbasis was er sprake van een groei met 15 procent. Zowel op jaarbasis als op kwartaalbasis had de broker in het afgelopen kwartaal te kampen met "significant" hogere marketingkosten. "2021 zal opnieuw een recordjaar worden voor FlatexDegiro", aldus CEO Frank Niehage. "Ik heb er vertrouwen in dat we onze 2 miljoenste klant in november kunnen verwelkomen." Voor het lopende vierde kwartaal mikt FlatexDegiro op een hoger handelsvolume van klanten ten opzichte van het derde kwartaal. De outlook voor heel 2021 werd gehandhaafd, waarmee de broker nog steeds mikt op een klantenbestand van meer dan 2 miljoen klanten, en 90 miljoen verwerkte transacties. Verder mikt de broker op een klantenbestand van 7 tot 8 miljoen klanten in de komende vijf jaar met minstens 250 tot 350 miljoen transacties per jaar, ook in jaren met minder volatiliteit. Bron: ABM Financial News

