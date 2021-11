Meer omzet voor Ordina Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet zien oplopen bij een stabiele resultaatvorming. Dit maakte het IT-bedrijf donderdag voorbeurs bekend. De omzet kwam uit op 94,8 miljoen euro ten opzichte van 88,3 miljoen euro over het derde kwartaal van 2020, bij een EBITDA van 11,3 miljoen euro, grofweg gelijk aan het resultaat over het derde kwartaal van 2020. De marge die daar bijhoort kwam uit op 11,9 procent tegen 12,8 procent in het derde kwartaal van 2020. Netto verdiende Ordina afgelopen kwartaal 5,2 miljoen euro. Dit was 5,0 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020. Ordina zag de omzet in alle segmenten en regio's stijgen. In België steeg de omzet afgelopen kwartaal met 6,6 procent, terwijl Nederland, verreweg de belangrijkste regio voor Ordina als het om omzet gaat, de stijging uitkwam op 7,7 procent over het derde kwartaal op jaarbasis. Na negen maanden was de groei in Nederland 3,3 procent op jaarbasis en in België 8,7 procent. Aan het einde van het derde kwartaal had Ordina een netto kaspositie van 35,3 miljoen euro tegen 40,3 miljoen aan het einde van het derde kwartaal van 2020. Het aandeel Ordina sloot woensdag op een groen Damrak 1,3 procent hoger op 3,58 euro. Bron: ABM Financial News

