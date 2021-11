Resultaten BAM trekken flink aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM Groep heeft in de eerste negen maanden van 2021 de resultaten zien aantrekken. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de bouwer uit Bunnik. "Het financiële resultaat van BAM in het derde kwartaal van 2021 bevestigt de verdere verbetering van onze operationele prestaties", zei CEO Ruud Joosten donderdag in een toelichting. In de afgelopen negen maanden boekte BAM een omzet van 5,4 miljard euro tegen 4,8 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De gecorrigeerde EBITDA steeg van 37,5 miljoen euro naar een winst van 223,3 miljoen euro. Het derde kwartaal droeg daar 66 miljoen euro aan bij. De bijbehorende marge kwam uit op 4,2 procent tegen slechts 0,8 procent een jaar eerder. De Nederlandse bouw- en vastgoedactiviteiten presteerden volgens Joosten opnieuw sterk. "Verdere risicovermindering van de divisie Grote Projecten van de Nederlandse infra-activiteiten houdt hoge prioriteit", aldus de topman. "De bijdrage van onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland stemt tevreden." Eind september was het orderboek van BAM voor 13,5 miljard euro gevuld. Drie maanden eerder was dit 13,8 miljard euro. De kaspositie nam wel af, vooral door activa aangehouden voor de verkoop van BAM Deutschland, maar blijft naar eigen zeggen solide op 1 miljard euro. De kapitaalratio verbeterde met 0,7 procent tot 13,9 procent in het derde kwartaal. De zogeheten handelswerkkapitaal-efficiency kwam uit op 16,4 procent negatief. Dat was een jaar eerder 12,9 procent negatief. Outlook BAM zegt goede voortgang met zijn nieuwe strategie te boeken. "Gesprekken met opdrachtgevers over de timing en afwikkeling van enkele substantiële claims lopen door en er is in de gehele sector druk vanuit de toeleveringsketen", aldus de bouwer. Voor 2021 mikt BAM onverminderd op een gecorrigeerde EBITDA-marge van circa 3,5 procent. Bron: ABM Financial News

