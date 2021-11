Sterk jaar voor Siemens Healthineers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Siemens Healthineers heeft een sterk jaar achter de rug en zijn eigen outlook overtroffen. Dit bleek donderdag uit de cijfers over het gebroken boekjaar van het dochterbedrijf van Siemens, met een zelfstandige beursnotering. De cijfers zeggen dat ook over het vierde kwartaal. De omzet steeg met 33,2 procent op jaarbasis naar 5.164 miljoen euro. Op een vergelijkbare basis steeg de omzet ook nog altijd met 14,4 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) kwam over deze verslagperiode 26 procent hoger uit op 793 miljoen euro, en de bijbehorende marge op 15,3 procent tegen 16,3 procent een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 466 miljoen euro, een stijging met 8 procent. Siemens Healthineers verhoogde in het afgelopen boekjaar meerder malen de outlook, onder andere voor de stijging van de jaaromzet op een vergelijkbare basis. Die kwam over het boekjaar uiteindelijk uit op 19,3 procent, afgezet tegen de meest recente prognose van het bedrijf van 17 tot 19 procent. De aangepaste EBIT-marge eindigde op 17,4 procent, een stijging van 1,9 procentpunt. Outlook Voor het lopende gebroken boekjaar 2022 ligt de prognose voor de vergelijkbare omzetgroei niet op dat niveau. Het bedrijf verwacht daar nu een vlakke ontwikkeling tot een groei van maximaal 2 procent voor. Op vergelijkbare basis zal de omzet met 5 tot 7 procent stijgen en de aangepaste winst per aandeel wordt ingeschat tussen de 2,08 en 2,20 euro. Bron: ABM Financial News

