Verlies Vivoryon loopt terug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon heeft dit jaar vooralsnog minder verlies geleden doordat er inmiddels inkomsten worden behaald, maar toch dreigt de kas medio volgend jaar leeg te zijn. Dit bleek donderdag uit een kwartaalupdate van het biotechbedrijf. CEO Ulrich Dauer was vooral goed te spreken over de progressie die wordt geboekt met de behandeling voor Alzheimer. Alle studies, zowel in de VS als Europa, doen het volgens de topman goed. De CEO zei dat er verschillende maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat Vivoryon zijn doelstellingen zal realiseren. In het derde kwartaal genereerde Vivoryon een omzet van 10,8 miljoen euro dankzij licentie-inkomsten uit de deal met Simcere eind juni voor China. Een jaar eerder waren de inkomsten nog nul. Netto verdiende het bedrijf 4,4 miljoen euro. Wel spendeerde Vivoryon in de eerste negen maanden 3,6 miljoen euro meer aan R&D. En ook de algemene kosten stegen. Na drie kwartalen stond het verlies van Vivoryon op 7,3 miljoen euro, circa 5 miljoen euro minder verlies dan in dezelfde periode een jaar eerder. Eind september had het bedrijf nog 19,9 miljoen euro in kas. Eind 2020 was dit echter nog 26,3 miljoen euro. Medio 2022 denkt Vivoryon door zijn middelen heen te zijn, waar het op 18 oktober al voor waarschuwde. Het bedrijf mikt op een tweede beursnotering in de VS. Daarvoor zijn reeds de eerste documenten ingediend. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.