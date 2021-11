Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,7 procent tot 4.660,56 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 36.157,58 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 15.811,58 punten.

De handelsdag werd gedomineerd door het rentebesluit van de Federal Reserve. De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente zoals verwacht ongewijzigd gelaten en gaat zijn obligatie-aankopen van 120 miljard door per maand maandelijks verlagen. De Amerikaanse centrale bank zei in november voor 105 miljard dollar te gaan opkopen en in december voor 90 miljard dollar. De markt hield al rekening met een verlaging van deze omvang, maar onzeker was of de Fed in november of december zou aanvangen met taperen.

Vervolgens verwacht de Fed voor de daarop volgende maanden vergelijkbare verlagingen te zullen doen. De centrale bank benadrukte dat het tempo waarin het de opkopen terugdringt afhangt van de economische vooruitzichten.

In een toelichting op het besluit zei Fed-voorzitter Jerome Powell dat het opkoopprogramma met het aangekondigde tempo medio 2022 afloopt. De centrale bankier benadrukte dat het monetaire beleid ondanks deze tapering nog steeds veel steun biedt aan de Amerikaanse economie.

Volgens Powell is het nu nog niet het moment om de rente te verhogen en de Fed kan "geduldig" zijn met het verhogen van de rentes, zei hij.

"Vanwege de weinige verrassingen had de persverklaring op zichzelf geen grote marktimpact, op een lichte afzwakking van de dollar na. De Fed houdt vol dat de hogere inflatie van tijdelijke aard is, wat markten oppakken als een dovish signaal", zei analist Ima Sammani van Monex Europe in reactie op het besluit.

Aandelen zijn de afgelopen weken gestegen, gesteund door sterke bedrijfswinsten die beleggers het vertrouwen hebben gegeven dat bedrijven een sterk herstel doormaken. De kwartaalcijfers hebben geholpen bij het wegnemen van de aanhoudende vrees dat problemen in de aanvoerketen en stijgende prijzen de winsten van bedrijven en de economische groei zouden drukken.

Op macro-economisch vlak was er woensdag veel goed nieuws. Zo werd bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in oktober beduidend harder is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in oktober volgens loonstrookjesverwerker ADP met 571.000. De markt rekende vooraf op een toename met 395.000 banen.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade sprak van solide cijfers. Volgens de analist zijn beleggers optimistisch dat de aantrekkende arbeidsmarkt en een sterk winstkwartaal hun portefeuilles alleen maar in waarde kunnen laten stijgen en "ze daarom niet aarzelen om aandelen te blijven kopen".

Twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector gaven beleggers ook een duw in de rug. ISM rapporteerde een stijging van de inkoopmanagersindex van 61,9 naar 66,7, een nieuwe recordstand. Ook Markit, dat wat minder hoog wordt aangeslagen, toonde een stijging.

Bij Amerikaanse fabrieken zijn in september ook meer orders geplaatst, maar de stijging was minder sterk dan in de voorgaande maand.

De euro/dollar noteerde op 1,1610. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1576 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1577 op de borden.

Een decemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 3,6 procent, ofwel 3,05 dollar, lager op 80,86 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Lyft stijgt bijna 9,0 procent, na sterke kwartaalcijfers van het Amerikaanse taxi-app-bedrijf. De omzet steeg met 73 procent in het afgelopen kwartaal, en de CEO noemde die stijging "geweldig".

Autoverhuurbedrijf Avis Budget Group verloor ruim 15,0 procent. Dinsdag steeg het aandeel nog meer dan 100 procent door een zogeheten 'short squeeze', na sterke kwartaalcijfers. Het aandeel sloot 108 procent hoger op 357,13 dollar. Ook voorafgaand aan de cijfers was het aandeel al sterk gestegen. Inmiddels adviseren analisten te verkopen.

Facebook stopt met applicaties die gebruik maken van automatische gezichtsherkenning op foto's en video's op het sociale mediaplatform, na onthullingen van een klokkeluider over interne besluitvorming bij het bedrijf. Het aandeel Meta, de nieuwe naam van het bedrijf van Mark Zuckerberg, noteerde ruim 1,0 hoger.