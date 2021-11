ArcelorMittal investeert in schonere pelletproductie in Canada Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal gaat 205 miljoen Canadese dollar investeren in het schoner maken van zijn pelletproductie in het Canadese Port Cartier. Dit maakte de staalreus woensdagavond bekend. Bij deze investering kan ArcelorMittal rekenen op de steun van de provincie Quebec. Die zal een korting op de elektriciteitsrekening van de staalreus geven van 80 miljoen dollar. De fabriek zal omgebouwd worden tot een zogeheten DRI pelletfabriek, waarbij de pellets worden geproduceerd door het rechtstreeks reduceren van ijzererts met behulp van aardgas. Bron: ABM Financial News

