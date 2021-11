Beursblik: Fed voldoet aan verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft aan de verwachtingen voldaan en begint nog deze maand met het afbouwen van het opkoopprogramma met 15 miljard dollar per maand, al behoudt de centrale bank de mogelijkheid om het tempo van de afbouw in de toekomst aan te passen. Dit zei analist Ima Sammani van Monex Europe in reactie op het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. "Vanwege de weinige verrassingen had de persverklaring op zichzelf geen grote marktimpact, op een lichte afzwakking van de dollar na. De Fed houdt vol dat de hogere inflatie van tijdelijke aard is, wat markten oppakken als een dovish signaal", zei Sammani. Bron: ABM Financial News

