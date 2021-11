Fed kondigt tapering aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente zoals verwacht ongewijzigd gelaten en gaat zijn obligatie-aankopen maandelijks verlagen.Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De Fed koopt nu nog voor 120 miljard dollar per maand en zal dit op basis van de economische vooruitzichten verlagen. De Amerikaanse centrale bank zei in november voor 105 miljard dollar te gaan opkopen en in december voor 90 miljard dollar. Vervolgens verwacht de Fed elke maand voor 5 miljard dollar minder op te kopen. De federal funds rate bleef zoals verwacht staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent. Het besluit werd unaniem genomen. Bron: ABM Financial News

