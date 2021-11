Europese beurzen overwegend hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 481,22 punten, de Duitse DAX sloot vlak op 15.959,98 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 6.950,65 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent lager op 7.248,89 punten.

De Europese aandelenmarkten lieten gedurende de handelsdag geen grote uitslagen zien.

Beleggers zijn woensdag met name in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat nabeurs verschijnt. De markt rekent erop dat de Amerikaanse centrale bank de afbouw van het obligatie-opkoopprogramma ter waarde van 120 miljard dollar per maand zal aankondigen, maar de rente ongewijzigd zal laten ondanks de toenemende zorgen over de hoge inflatie.

"Wat Powell vandaag moet bereiken, is de timing van tapering loskoppelen van de timing van toekomstige renteverhogingen", zei marktanalist Hugh Gimber van JP Morgan. "De centrale bank zal willen benadrukken dat ze afhankelijk zijn van data en bereid zijn geduld uit te oefenen", voegde hij toe.

Ondertussen zei Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank dat het "zeer onwaarschijnlijk" is dat volgend jaar aan de voorwaarden zal worden voldaan om de rente te verhogen.

"De marktrente is de afgelopen weken gestegen, voornamelijk als gevolg van grotere marktonzekerheid over de inflatievooruitzichten en de overloopeffecten vanuit het buitenland naar de beleidsrenteverwachting in het eurogebied", zei zij.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkloosheid in de eurozone in september verder is gedaald naar 7,4 procent van 7,5 procent in de voorgaande maand.

De groei van de dienstensector van het Verenigd Koninkrijk is in oktober toegenomen. De inkoopmanagersindex die de activiteit van de dienstensector van het land meet, kwam in oktober uit op 59,1 tegen 55,4 in september.

De euro/dollar noteerde op 1,1586. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1584 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1577 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 3,4 procent lager, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie vorige week zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws

BMW heeft woensdag de outlook voor heel 2021 gehandhaafd, nadat de winst in het derde kwartaal aantrok. Het aandeel steeg ruim 1,0 procent.



In Duitsland zijn ook in oktober beduidend minder personenauto's op kenteken gezet. Het ging vorige maand om in totaal 178.683 personenauto's, een afname op jaarbasis van 34,9 procent. Daimler daalde 0,3 procent, maar Volkswagen leverde 4,3 procent in.

Lufthansa boekte in het derde kwartaal weer winst en de vrije kasstroom was opnieuw positief. Het aandeel won circa 6,5 procent.

Zalando zag in het derde kwartaal de omzet stijgen, terwijl de winst normaliseerde. Zalando herhaalde de outlook voor 2021. De modeketen verwacht een aangepaste EBIT tussen de 400 en 475 miljoen euro, maar zei woensdag naar verwachting aan de bovenkant van deze bandbreedte te zullen uitkomen. Het aandeel verloor evenwel 8,5 procent.

Bouygues heeft een bindend bod aan Engie gepresenteerd om Equans over te nemen. Het aandeel Engie noteerde 0,1 procent lager in koers. Het aandeel daalde licht.

Het Deense Vestas ging hard onderuit, nadat de fabrikant van windmolens waarschuwde voor aanhoudende margedruk in 2022. Het aandeel Vestas daalde 18,2 procent.

Waar de mijnbouwers dinsdag nog een ferme tik kregen in Londen, was het tegenovergestelde vandaag het geval. De koers van het aandeel Anglo American won ruim 1,0 procent en van Antofagasta circa 1,4 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.626,62 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen.