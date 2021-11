Infestos verlengt aanmeldingstermijn overnamebod op Neways Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Infestos heeft de aanmeldingstermijn voor het overnamebod op Neways verlengd. Dat maakte het investeringsbedrijf woensdagavond bekend. De na-aanmelding loopt van 4 tot en met 17 november, onder dezelfde voorwaarden, waaronder de overnameprijs van 14,55 euro per aandeel Neways. Vrijdag maakte Infestos al bekend zijn bod gestand te doen, nadat 77,8 procent van het aandelenkapitaal zich had aangemeld en het belang hierdoor was gestegen tot 86,22 procent. Infestos reserveert het recht om een uitrookprocedure te starten, dan wel een driehoeksfusie door te voeren, of de Neways groep zodanig te reorganiseren dat het belang van de resterende minderheidsaandeelhouders verwatert. Vrijdag stelde de investeerder nog af te zien van de overnamevoorwaarde, dat aandeelhouders akkoord gaan met de driehoeksfusie, waarbij minderheidsaandeelhouders een uitkering in contanten krijgen en de activiteiten zonder hun inmenging kunnen worden voortgezet. Aandeelhouders waren hiermee niet akkoord gegaan. Infestos zei woensdag dat het mogelijk het voorstel opnieuw in stemming zal brengen tijdens een aandeelhoudersvergadering, net als andere punten waarvoor aandeelhouders eerder geen groen licht gaven. Bron: ABM Financial News

