Overtoewijzingsoptie Ebusco deels uitgeoefend

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De overtoewijzingsoptie die bij de beursgang van Ebusco werd afgesproken, is deels uitgeoefend. Dit maakte de beursnieuweling woensdagavond bekend, nadat het aandeel vandaag maar liefst 16,7 procent steeg. Die gedeeltelijke uitoefening brengt de opbrengst van de IPO op ongeveer 323 miljoen euro. Het gaat om 996.901 extra aandelen van de in totaal 1,3 miljoen toegewezen aandelen. Deze uitgifte levert ongeveer 23 miljoen euro op. Op 22 oktober maakte Ebusco zijn beursgang in Amsterdam tegen een prijs van 23,00 euro per aandeel. Dit was toen goed voor 300 miljoen euro. Ebusco ontwikkelt, fabriceert en distribueert emissievrije elektrische bussen en oplaadsystemen Bron: ABM Financial News

