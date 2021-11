Geen vuiltje aan de lucht voor hogere AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, in aanloop naar een verwachte verkrapping van het monetaire beleid door de Federal Reserve die beleggers blijkbaar geen enkele zorgen baart.

De AEX steeg 0,46 procent tot 816,01 punten. De Midkap-index steeg 0,3 procent de Smallcaps werden zelfs 1,4 procent meer waard, dankzij forse koersstijgingen van bouwbedrijven Heijmans en BAM.

Beursanalist André Brouwers van Het Beleggingsinstituut noemt het opmerkelijk dat er voor beleggers geen vuiltje aan de lucht lijkt te zijn. Hij wijst op de Duitse bunds, de staatsobligaties die zijn opgeveerd van een belangrijk niveau, wat erop wijst dat beleggers geloven dat de rente voorlopig nog laag blijft, ondanks de hoge inflatie.

Volgens Brouwers is de Federal Reserve "altijd te laat" met verkrappen en hoeft men van de ECB al helemaal geen voortvarendheid te verwachten, omdat die vooral de Zuid-Europese landen met hoge schulden uit de wind moet houden. Wat hem vooral verbaast is dat beleggers dat accepteren. "De centrale banken komen ermee weg."

Volgens Brouwers is het goed mogelijk dat de sterk gestegen inflatie straks weer terugvalt, zoals ECB-voorzitter Christine Lagarde blijft volhouden, omdat er op dit moment een uitgestelde koopwoede is bij de consument, terwijl ook bedrijven voorraden aan het aanleggen zijn. Als dit straks voorbij is, zullen ook de bedrijfswinsten weer dalen. "Misschien zitten we dus op een piekomzet", overpeinst de beurskenner.

Maar er is geen enkel signaal dat de markt die zorgen deelt. "Er is een enorme complacency, een zelfgenoegzaamheid, en dat maakt altijd een beetje onrustig".



Volgens marktvorsers van IG blijven positieve bedrijfscijfers de koersen hoger jagen. Zij wezen onder meer op cijfers van Wolters Kluwer vanochtend, die beloond werden. "Het dataconcern verhoogde meteen de eigen outlook voor dit jaar en verwacht een winst per aandeel die enkele procenten hoger is dan voorheen."

De Fed zal woensdagavond naar verwachting de afbouw van zijn obligatie-opkoopprogramma aankondigen. Onzeker is nog hoe de Fed zal hinten op het tijdspad voor de eerste renteverhoging. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING verwacht de markt een eerste renteverhoging in juli volgend jaar.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,1586.

De olieprijzen daalden. De decemberfuture voor een vat WTI-olie daalde 3,3 procent tot 81,19 dollar. Brent-olie voor januari werd 2,9 procent goedkoper op 82,28 dollar. Aardgas werd wel 3 procent duurder.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Britse dienstensector in oktober flink aantrok. In de middag waren er inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse dienstensector die wezen op een flinke groeiversnelling in oktober, na een vertraging in september. Ook het banenrapport van ADP was een mooie meevaller, met een sterker dan verwacht toenemende banengroei in oktober.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won internetinvesteerder Prosus 2,7 procent en betaalbedrijf Adyen steeg 1,5 procent.

Vastgoedreus Unibail-Rodamco was de sterkste stijger met 2,8 procent.

Wolters Kluwer won 1,8 procent na cijfers en een outlookverhoging. Volgens Morgan Stanley heeft het dataconcern solide maanden achter de rug.

Royal Dutch Shell verloor 1,4 procent, mogelijk mede door de lagere olieprijs, maar Just Eat Takeaway.com was de sterkste daler in de AEX met een koersverlies van 2,0 procent.

In de AMX won Galapagos 2,6 procent en was daarmee de sterkste stijger.

PostNL sloot 0,2 procent hoger, nadat Daniel Kretínský zijn belang in het postbedrijf opnieuw vergrootte, tot inmiddels 20,12 procent.

Grondstoffenbedrijven Aperam en AMG waren de sterkste dalers. Brouwers wees erop dat de prijs van ijzererts na de eerdere stijging in korte tijd weer is gekelderd.

Onder de kleinere aandelen won Heijmans 12 procent na cijfers. De bouwer werd positiever over 2021 en Degroof Petercam sprak van een sterk derde kwartaal.

Sectorgenoot BAM steeg met 5 procent flink mee en opent donderdag zelf de boeken.

Ook Kendrion steeg 5 procent, na de kwartaalcijfers van dinsdag, ondanks een koersdoelverlaging bij ING.

Lucas Bols sloot ruim 2 procent lager en Vivoryon was hekkensluiter met een daling van 2,3 procent.



In de lokale lijst viel beursnieuweling Ebusco op. Het aandeel van de fabrikant van elektrische bussen, gevestigd in Deurne, steeg 16,7 procent, zonder duidelijk aanleiding. Het bedrijf wil op termijn 3000 bussen per jaar leveren.

Wall Street

Op Wall Street waren de bewegingen klein, in afwachting van de Fed.