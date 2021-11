Beursblik: verdubbeling kwartaalwinst ING in verschiet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft naar verwachting de kwartaalwinst verdubbeld dankzij vrijvallende voorzieningen en hogere fee-inkomsten. Dat is de gemiddelde verwachting van twee analisten geraadpleegd door ABM Financial News. De nettowinst zou stijgen van 788 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020 naar 1,6 miljard euro afgelopen kwartaal, mede dankzij een vrijval van voorzieningen, nadat een jaar eerder nog bijna een half miljard euro in de stroppenpot werd gestopt. Hogere olieprijzen en de sterke stijging van de huizenprijzen in Nederland betekenen dat de risico's voor het leningenboek zijn afgenomen. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam de winst uit op net geen 1,5 miljard euro. De nettorentebaten blijven ongeveer gelijk, verwachten de analisten, terwijl de fee-inkomsten met ruim 10 procent stijgen. De aandacht gaat vooral uit naar de aandeleninkoop die ING mogelijk begin volgend jaar zal aankondigen. Op basis van het veronderstelde kapitaaloverschot boven een Basel 4-buffer van 15 procent, gaan de analisten uit van 4 miljard euro aan aandeleninkopen, verdeeld over 2022 en 2023, na 1,7 miljard euro in 2021. De steilere rentecurve is gunstig is voor de rente-inkomsten van de bank. Nu drukt de lage rente de winst nog met zo'n 40 tot 45 miljoen euro per kwartaal, maar dat zal in de komende kwartalen moeten afnemen bij hogere marktrentes, verwachten de analisten. ING opent donderdag voorbeurs de boeken. De bank publiceert de cijfers donderdag voorbeurs. Het aandeel ING noteerde woensdagmiddag 0,4 procent hoger op 13,39 euro. Bron: ABM Financial News

