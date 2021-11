Krimp passagiersvervoer blijft afnemen - IATA Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het passagiersvervoer in de mondiale luchtvaartsector is in september minder hard gedaald. Dit meldde brancheorganisatie IATA woensdag, dat van een bescheiden herstel op maandbasis sprak. De vraag naar vliegreizen daalde met 53,4 procent in vergelijking tot september 2019, toen er nog geen sprake was van een coronacrisis. In augustus ging het om een afname met 56,0 procent. IATA schreef deze kleinere krimp toe aan een herstel bij de binnenlandse vluchten, vooral in China, waar enkele maatregelen werden versoepeld, nadat die in augustus juist waren aangescherpt na een nieuwe corona-uitbraak. Waar de daling internationaal 69,2 procent was, was dit voor binnenlands reizen nog maar 24,3 procent ten opzichte van september 2019. De prestaties in september zijn een positieve ontwikkeling, aldus IATA, maar het herstel van het internationale vliegverkeer blijft stagneren doordat grenzen dicht blijven en quarantainemaatregelen van kracht blijven. Bron: ABM Financial News

