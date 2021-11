Lagere start Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een licht lagere opening, na meevallende banencijfers en in afwachting van een rentebesluit van de centrale bank.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren circa een half uur voor opening tot 0,2 procent in het rood. Technologie-index Nasdaq lijkt een fractie hogere te openen.

De aandelenmarkten zijn de afgelopen weken sterk gestegen, dankzij cijfers die beleggers het vertrouwen hebben gegeven dat bedrijven een sterk herstel doormaken. De resultaten hebben ook geholpen om de aanhoudende vrees wat weg te nemen, dat verstoringen in de mondiale aanvoerketen in combinatie met stijgende prijzen de economische groei zouden kunnen afremmen.

Op macro-economisch vlak bleek de werkgelegenheid in de Amerikaanse private sector in oktober beduidend harder gestegen dan verwacht, met 571.000 banen, waar een toename van 395.000 banen was voorspeld. De banengroei in september werd neerwaarts bijgesteld van 568.000 naar 523.000 banen, zodat er sinds de 310.000 banen in augustus sprake is van een aanhoudende stijgende trend.

"Het rapport geeft de burger moed", zei Philip Marey van Rabobank. "Het lijkt erop dat de vaart in de private sector in elk geval goed in blijft."

Vanavond zal de aandacht gericht zijn op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De markten verwachten dat de Fed de afbouw of 'tapering' van het obligatie-opkoopprogramma van 120 miljard dollar per maand aankondigt.

"Powell moet vandaag de timing van het taperingbesluit loskoppelen van de timing van toekomstige renteverhogingen", zei Hugh Gimber van JP Morgan Asset Management. "De Fed wil benadrukken dat een renteverhoging afhankelijk is van data en dat men geduldig wil zijn."

Verder staan er nog een paar bedrijfscijfers op de agenda, zoals die van CVS Health en Marriott International.

De olieprijs daalde. Een decemberfuture West Texas Intermediate daalde 2,6 procent tot 81,69 dollar, terwijl Brent-olie voor januari 2,1 procent goedkoper werd op 82,91 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1581. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1579 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Lyft klom 14 procent in de handel voorbeurs, na sterke kwartaalcijfers van het Amerikaanse taxi-app-bedrijf. De omzet steeg met 73 procent in het afgelopen kwartaal, en de CEO noemde die stijging "geweldig".

Autoverhuurbedrijf Avis Budget Group stond 10 procent lager in de handel voorbeurs. Dinsdag steeg het aandeel nog meer dan 100 procent door een zogeheten 'short squeeze', na sterke kwartaalcijfers. Het aandeel sloot 108 procent hoger op 357,13 dollar. Ook voorafgaand aan de cijfers was het aandeel al sterk gestegen. Inmiddels adviseren analisten te verkopen.

Facebook stopt met applicaties die gebruik maken van automatische gezichtsherkenning op foto's en video's op het sociale mediaplatform, na onthullingen van een klokkeluider over interne besluitvorming bij het bedrijf. Het aandeel Meta, de nieuwe naam van het bedrijf van Mark Zuckerberg, reageerde vooralsnog niet.

Slotstanden

De S&P 500 index steeg dinsdag 0,4 procent tot 4.630,65 punten. De Jones index steeg ook 0,4 procent en kwam daarmee boven 36.000 punten, op 36.052,63 punten. De Nasdaq steeg 0,3 procent tot 15.649,60 punten.