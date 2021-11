Luchtvrachtvervoer ook in september weer gestegen - IATA Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Het wereldwijde luchtvrachtvervoer is ook in september weer gestegen, en ditmaal in een hoger tempo. Dit meldde brancheorganisatie IATA woensdag. Er was sprake van een stijging van 9,1 procent ten opzichte van september 2019. Vanwege de coronacrisis worden de cijfers door IATA vergeleken met 2019. In augustus ging het om een stijging van 7,5 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2019, en in juli om 8,6 procent. In juni bedroeg de groei 9,2 procent. De beladingsgraad bedroeg in september 55,3 procent. Volgens CEO Willie Walsh van IATA profiteert de luchtvaart van de verstoringen in de aanvoerketen, waardoor fabrikanten uit snelheidsoverwegingen kiezen voor het vliegtuig. Anderzijds zorgen capaciteitsproblemen ervoor dat luchtvaartmaatschappijen niet aan alle extra vraag kunnen voldoen. "Als er niets wordt gedaan, zullen de knelpunten in de aanvoerketen het economisch herstel van de coronacrisis vertragen", waarschuwde Walsh, die hier een taak ziet voor de overheden. Bron: ABM Financial News

