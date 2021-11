Beursblik: Amerikaanse banengroei private sector geeft burger moed

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in oktober was niet alleen beter dan verwacht, maar wordt nu naast de horecasector en de branche voor vrijetijdsbestedingen ook in brede zin gedragen. Dit concludeerde Rabobank woensdag naar aanleiding van het ADP-rapport, dat een groei van 571.000 banen in oktober liet zien.

"Het rapport geeft de burger moed na de tegenvallers over augustus en september met de banenrapporten over de gehele Amerikaanse arbeidsmarkt", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Het lijkt er op dat de vaart er in de private sector in elk geval goed in blijft. De neerwaartse bijstelling over september is geen majeure bijstelling en is dus niet van grote betekenis", aldus Marey.

Vrijdag volgt het officiële Amerikaanse banenrapport.

De euro noteerde woensdag kort na publicatie van de cijfers op 1,1585 dollar, een koers die voordat het rapport verscheen ook al op de borden stond in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve.