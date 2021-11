Vestas ziet margedruk nog in heel 2022 aanhouden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vestas zag in het derde kwartaal de de marge fors teruglopen en heeft zijn winstverwachting verlaagd, door hogere kosten die naar verwachting nog heel 2022 zullen aanhouden. "Met instabiele aanvoerketens en hoge kosten voor componenten, materialen en transport die naar verwachting het hele jaar 2022 zullen aanhouden, ligt de volledige focus op het beperken van de impact van externe factoren om de winstgevendheid te beschermen", zei topman Henrik Anderson woensdag. De omzet bedroeg 5,5 miljard euro afgelopen kwartaal, wat 16 procent meer was dan een jaar eerder. Het EBIT-resultaat daalde echter met 87 miljoen euro tot 325 miljoen euro. De EBIT-marge daalde hierdoor van 8,6 procent tot 5,9 procent. Het orderboek, inclusief de waarde van toekomstige onderhoudscontracten, steeg met 13 miljard euro tot ruim 47 miljard euro. Outlook Vestas handhaafde zijn omzetverwachting voor dit jaar, maar verlaagde de verwachting voor de marge tot circa 4 procent. Eerder zei het bedrijf te mikken op een EBIT-marge van 5 tot 7 procent, bij een omzet van 15,5 miljard tot 16,5 miljard euro. Aan het begin van het jaar lag de margeverwachting nog op 6 tot 8 procent. Op de Deense beurs daalt het aandeel Vestas woensdag met 14,1 procent. Bron: ABM Financial News

