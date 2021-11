Daling Duitse autoverkopen versnelt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Daimler

(ABM FN-Dow Jones) In Duitsland zijn ook in oktober beduidend minder personenauto's op kenteken gezet. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Duitse Kraftfahrt-Bundesamt. Het ging vorige maand om in totaal 178.683 personenauto's, een afname op jaarbasis van 34,9 procent. De particuliere verkoop, goed voor een marktaandeel van 38,1 procent, liet in oktober een daling van 34, procent op jaarbasis zien. Het overige deel was bestemd voor bedrijfsdoeleinden en daar was op jaarbasis een daling van 34,9 procent zichtbaar. De terugval was bij Porsche het minst, met een daling van minder dan een procent in oktober. BMW zag de verkoop met ruim 16 procent dalen en Audi zelfs met 58 procent. Tesla zag de verkoop daarentegen met 483 procent stijgen en concurrent Polestar met 85 procent. Bron: ABM Financial News

