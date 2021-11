Lagarde rekent niet op renteverhoging in 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank noemt het erg onwaarschijnlijk dat volgend jaar aan de voorwaarden voor een renteverhoging zal worden voldaan. Dat zei voorzitter Christine Lagarde woensdag tijdens een toespraak in Lissabon. "In onze verwachting voor de rente, hebben we duidelijk de drie voorwaarden genoemd die moeten worden voldaan voordat de rente zal beginnen te stijgen. Ondanks de huidige sterke stijging van de inflatie, blijft het vooruitzicht voor de inflatie op de middellange termijn gematigd, en derhalve is het zeer onwaarschijnlijk dat deze drie voorwaarden volgend jaar zullen worden voldaan", aldus Lagarde in de Portugese hoofdstad. Lagarde merkte op dat de marktrentes de afgelopen weken zijn gestegen, vooral door toegenomen onzekerheid over de inflatievooruitzichten, de verwachtingen dat beleidsstappen van andere centrale banken zullen doorwerken op de beleidsrente in de eurozone, en vragen rond het afbouwen van de opkoopprograma's na de pandemie. De markt prijst inmiddels een eerste renteverhoging aan het einde van 2022 in, waar de ECB tot voor kort nog liet blijken dat dit niet wordt voorzien voor het einde van 2023. Het pandemie-opkoopprogramma loopt volgend jaar af en er is discussie over de vraag of het reguliere stimuleringsprogramma PEPP weer zou moeten worden vergroot, om de vermindering van stimulering te compenseren. Over de opkoopprogramma's van de ECB zei Lagarde dat een "voortijdige verkrapping van het financieringsklimaat niet wenselijk is, wanneer de koopkracht al onder druk staat door hogere rekeningen voor energie en brandstof, en dit zou een onverantwoorde tegenwind voor de economie betekenen." Bron: ABM Financial News

