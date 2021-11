Update: Europese beurzen vlak rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag vrijwel onveranderd in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, maar ook de groei van het aantal banen in de Amerikaanse private sector.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur vlak op 478,50 punten. De Duitse DAX noteerde vlak op 15.945,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde eveneens vlak met een stand van 6.928,42 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 0,3 procent naar 7.256,08 punten.

Vandaag ligt de focus van beleggers volgens investment manager Simon Wiersma van ING op de Amerikaanse centrale bank. De Fed zal naar verwachting de afbouw van het steunprogramma aankondigen.

"Er is een kleine kans dat de Fed voorzichtig zal hinten op het tijdspad van de eerste renteverhoging", aldus Wiersma. "Als de Fed voorzichtiger is dan de markt verwacht, zullen de obligatierentes wat dalen. Dat zou gunstig zijn voor de obligatie- en aandelenmarkten. Als de Fed agressiever is, zal de markt naar verwachting teleurgesteld reageren", aldus Wiersma. Volgens de investment manager verwacht de markt een eerste renteverhoging in juli volgend jaar.

De Britse dienstensector liet in oktober nog iets meer groei zien dan in een voorlopige meting werd gemeld.

De werkloosheid in de eurozone daalde in september naar 7,4 procent. In augustus lag de werkloosheid in de muntunie op 7,5 procent.

In de Verenigde Staten staan vanmiddag twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector voor oktober op de agenda, van ISM en Markit, gevolgd door de fabrieksorders over september en de wekelijkse olievoorraden. Voor het banenrapport van ADP wordt uitgegaan van 395.000 nieuwe banen tegen een groei van 568.000 in september.

Olie noteerde woensdag lager. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 2,3 procent in het rood op 82,02 dollar, terwijl voor een december-future Brent 83,08 dollar werd betaald, een daling van 1,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1590. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1583 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1579 op de borden.



Bedrijfsnieuws

BMW heeft woensdag de outlook voor heel 2021 gehandhaafd, nadat de winst in het derde kwartaal aantrok. De koers van het aandeel BMW noteerde 1,3 procent hoger.

Lufthansa boekte in het derde kwartaal weer winst en de vrije kasstroom was opnieuw positief. Het aandeel noteerde 5,6 procent hoger in koers.

Zalando zag in het derde kwartaal de omzet stijgen, terwijl de winst normaliseerde. Zalando herhaalde de outlook voor 2021. De modeketen verwacht een aangepaste EBIT tussen de 400 en 475 miljoen euro, maar zei woensdag naar verwachting aan de bovenkant van deze bandbreedte te zullen uitkomen. Het aandeel Zalando noteerde 5,5 procent koersverlies.

Bouygues heeft een bindend bod aan Engie gepresenteerd om Equans over te nemen. Het aandeel Engie noteerde 0,1 procent lager in koers. Het aandeel Bouygues zag de koers 0,7 procent dalen.

In Parijs bleven de koersen van de hoofdaandelen dicht bij de slotnoteringen van dinsdag. In Frankfurt won het aandeel Qiagen 2,3 procent, terwijl die van Volkswagen met hetzelfde percentage daalde.

Waar de mijnbouwers dinsdag nog een ferme tik kregen in Londen, was het tegenovergestelde vandaag het geval. De koers van het aandeel Anglo American won 2,2 procent en van Antofagasta 3,9 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een licht lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden nog geen 0,1 procent in het rood.

De S&P 500 index steeg dinsdag 0,4 procent tot 4.630,65 punten. De Jones index steeg ook 0,4 procent en kwam daarmee boven 36.000 punten, op 36.052,63 punten. De Nasdaq steeg 0,3 procent tot 15.649,60 punten.

Update: om standen van enkele indices te vermelden.