Beursblik: ogen gericht op outlook en infra bij BAM

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers zullen in de cijfers over het derde kwartaal van BAM kijken of de bouwer de outlook voor heel 2021 zal handhaven en hoe de Nederlandse infraprojecten zich ontwikkelen. Dit verwacht analist Tijs Hollestelle van ING in aanloop naar de cijfers van BAM donderdag voorbeurs.

BAM boekte in de eerste zes maanden van dit jaar nog een "gezonde" aangepaste EBITDA-marge van 4,3 procent, maar de outlook voor heel 2021 was terughoudend, zo oordeelde de analist.

BAM mikt op een aangepaste EBITDA-marge dit jaar van circa 3,5 procent.

“Hhet vierde kwartaal is doorgaans het sterkste kwartaal voor BAM op het gebied van EBITDA en kasstroom", aldus Hollestelle. De consensus, samengesteld door Bloomberg, mikt volgens ING op een EBITDA-marge dit jaar van 3,1 procent.

BAM verkocht in het lopende kwartaal de Duitse tak en dat is volgens ING een "grote stap voorwaarts” in het afbouwen van de risico's van de portefeuille, ondanks dat BAM aangaf dat de transactie geen noemenswaardige impact heeft op de winst- en verliesrekening. "Hierdoor kan het bestuur haar focus verleggen en verlaagt het ook de schulden op de balans.

ING kijkt vooral naar de ontwikkelingen van de Nederlandse infratak. In het tweede kwartaal trok BAM zich terug uit diverse aanbestedingen voor enkele grote infraprojecten, hetgeen een signaal is dat lopende projecten en het orderboek al voor genoeg significante uitdagingen zorgen, aldus Hollestelle.

De Nederlandse vastgoedmarkt bleef er in het derde kwartaal wel goed bijliggen, oordeelde Hollestelle. "BAM is een dominante speler in dit segment en zal aantrekkelijke marges kunnen realiseren." De inflatiedruk blijft volgens ING ook voor BAM een risico.

"Tot dusver heeft de inflatie nog geen grote impact gehad op de vraag in de bouwsector, maar dit blijft wel een risico", aldus de analist. Een "drastische" reorganisatie binnen BAM kan volgens ING leiden tot stabiele en voorspelbare marges, maar het zal een tijd duren voordat dit is terug te zien in de resultaten.

ING heeft een Houden advies op BAM met een koersdoel van 2,60 euro.