Valuta: opwaarts potentieel dollar in handen van Fed

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,1580 dollar in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit, het commentaar daarbij en enkele macro-economische cijfers.

"Van die laatste verwachten wij inmiddels meer beweging dan naar aanleiding van de Federal Reserve", aldus Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury woensdag tegen ABM Financial News. "Het lijkt er op dat de markt niet alleen de aankondiging tapering heeft ingeprijsd, maar ook een flinke hoeveelheid slagen om de arm van Fed-voorzitter Jerome Powell. Daarmee is in onze visie het risico voor de dollar aan de bovenkant zeer bescheiden", aldus Van der Meer.

De handelaar gaf woensdag aan dat de Fed zijn taperbeleid nog vrij eenvoudig kan motiveren. "De Amerikaanse obligatierentes blijven gestaag stijgen, doordat de markten de realiteit inprijzen dat de inflatiedruk en de tekorten langer zullen blijven bestaan dan de consensus nog maar een paar maanden geleden had verwacht. Niet zozeer de aankondiging van tapering op zich, maar de exacte snelheid van de afbouw is belangrijk", aldus Van der Meer.



Het Amerikaanse banenrapport vrijdag wordt volgens Ebury belangrijk, omdat dit duidelijk zal maken of er een afname is van de ontluikende loondruk die in het voorgaande rapport naar voren kwam. Vanmiddag komt loonstrookjesverwerker ADP al met een banenrapport. Voor het rapport van vanmiddag wordt uitgegaan van 395.000 banen tegen een groei van 568.000 in september.

De Britse dienstensector liet in oktober nog iets meer groei zien dan in een voorlopige meting werd gemeld.

De werkloosheid in de eurozone daalde in september naar 7,4 procent. In augustus lag de werkloosheid in de muntunie op 7,5 procent.

In de Verenigde Staten staan vanmiddag twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector voor oktober op de agenda, van ISM en Markit, gevolgd door de fabrieksorders over september en de wekelijkse olievoorraden.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,1580 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8502 Britse pond. Het Britse pond noteerde woensdag eveneens onveranderd op 1,3620 dollar.