Adyen en Prosus aan kop in licht hogere AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 815,20 punten. "De beurzen blijven rond recordstanden koersen", zo zien analisten van SEB. Volgens marktvorsers van IG blijven positieve bedrijfscijfers de koersen hoger jagen. Zij wezen onder meer op cijfers van Wolters Kluwer vanochtend, die beloond werden. "Het dataconcern verhoogde meteen de eigen outlook voor dit jaar en verwacht een winst per aandeel die enkele procenten hoger is dan voorheen." Vandaag ligt de focus van beleggers volgens investment manager Simon Wiersma van ING op de Amerikaanse centrale bank. De Fed zal naar verwachting de afbouw van het steunprogramma aankondigen. "Er is een kleine kans dat de Fed voorzichtig zal hinten op het tijdspad van de eerste renteverhoging", aldus Wiersma. "Als de Fed voorzichtiger is dan de markt verwacht, zullen de obligatierentes wat dalen. Dat zou gunstig zijn voor de obligatie- en aandelenmarkten. Als de Fed agressiever is, zal de markt naar verwachting teleurgesteld reageren", aldus Wiersma. Volgens de investment manager verwacht de markt een eerste renteverhoging in juli volgend jaar. "Voor beleggers is het rentebesluit erg belangrijk, omdat het een duidelijk signaal zal afgeven of de Amerikaanse economie al op zijn eigen benen kan staan", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1586. De olieprijzen liepen met 1,9 procent terug. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de groei Britse dienstensector in oktober flink aantrok. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won Prosus 2,2 procent en Adyen 2,8 procent. Wolters Kluwer won 2,4 procent na cijfers en een outlookverhoging. Volgens Morgan Stanley heeft het dataconcern solide eerste negen maanden achter de rug. Royal Dutch Shell droeg de rode lantaarn met een verlies van 1,3 procent. In de AMX won Galapagos 3,8 procent en Air France-KLM 1,3 procent. PostNL won 1,0 procent. Daniel Kretínský vergrootte zijn belang in PostNL opnieuw. Kretínský heeft volgens de AFM inmiddels een belang van 20,12 procent in PostNL. OCI leverde 1,1 procent in. Onder de kleinere aandelen won Heijmans 8,9 procent na cijfers. De bouwer werd positiever over 2021. Degroof Petercam sprak van een sterk derde kwartaal. Sectorgenoot BAM steeg met 2,3 procent goed mee en opent donderdag zelf de boeken. Lucas Bols daalde juist 1,9 procent. Het lokaal genoteerde Ebusco won 6,2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.