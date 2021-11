Beursblik: ING verlaagt koersdoel Kendrion Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Kendrion verlaagd van 29,00 naar 26,25 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank nadat Kendrion dinsdag zijn kwartaalcijfers publiceerde. ING verlaagde daarin de ramingen voor de winst per aandeel voor dit jaar met 19 procent en voor volgend jaar met 25 procent op basis van de zwakker dan verwachte operationele marges in het derde kwartaal en het beperkte vermogen om vooruit te kijken. De kostenbasis van de specialist in elektromagneten lag in de ogen van ING ook hoger dan verwacht, veroorzaakt door een lagere brutomarge als gevolg van hogere grondstofprijzen, hogere kosten door de volatiele vraag en extra investeringen in het industriële segment om aan de sterke vraag te kunnen voldoen in dit segment. Ook als een aantal zaken als marges en de kostenbasis verbeteringen ondergaan, blijft de omgeving van Kendrion volgens ING op de korte termijn nog hoogst onzeker. Het koopadvies blijft bij ING staan, omdat de bank meent dat Kendrion goed in staat moet zijn te profiteren van het herstel in de mondiale automotivesector, die zich volgens ING overigens pas op zijn vroegst in de tweede helft van het volgend jaar aandient. Het aandeel Kendrion noteerde woensdag op een groen Damrak 0,3 procent hoger op 20,15 euro. Bron: ABM Financial News

