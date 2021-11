BMW handhaaft outlook na winststijging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN) BMW heeft woensdag de outlook voor heel 2021 gehandhaafd, nadat de winst in het derde kwartaal aantrok. In het afgelopen kwartaal steeg de nettowinst van de Duitse autobouwer tot 2,6 miljard euro. Een jaar eerder was dit nog 1,8 miljard euro. Het EBIT-resultaat steeg op jaarbasis van 1,9 miljard tot 2,9 miljard euro, terwijl de omzet aantrok van 26,3 tot 27,5 miljard euro, ondanks dat de autoverkopen daalden vanwege de huidige chiptekorten. BMW profiteerde naar eigen zeggen van een gunstige productmix en hogere verkoopprijzen voor nieuwe voertuigen. Ook bleven de prijzen van tweedehands auto's stabiel. De outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. BMW mikt daarmee onverminderd op een EBIT-marge voor zijn automotive-segment van 9,5 tot 10,5 procent en een winst voor belastingen die significant hoger ligt dan de winst in 2020. Bron: ABM Financial News

