Licht lagere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden circa een uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog fractioneel hoger op 812,29 punten.

De Amsterdamse beurs gaat net als omringende aandelenmarkten een terughoudende start tegemoet. Beleggers lijken geen grote posities in te willen nemen in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond. Er wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank haar plannen zal bevestigen om het opkoopprogramma van obligaties af te bouwen.

"De beurzen bevinden zich in de wachtstand", aldus strateeg Jeffrey Schulze van ClearBridge Investments. "Ik verwacht dat de Fed de tapering-plannen zal aankondigen, maar ik denk niet dat de centrale bank inzicht geeft in het tijdspad voor het verhogen van de rentes", aldus Schulze.

Valutahandelaar Minh Trang van Silicon Valley Bank verwacht dat concrete tapering-plannen de weg kunnen vrijmaken voor een renteverhoging in de nabije toekomst. Dit zou de dollar ondersteunen, zo voorziet hij.

"Hoewel de beurzen in Azië en Europa al in de wachtstand staan, zullen de Amerikaanse aandelenmarkten een wisselvallige beursdag tegemoet gaan", zo voorziet analist Jeffrey Halley van Oanda. Hij wijst op diverse cijfers die nog voorafgaand aan het rentebesluit verschijnen, waaronder banencijfers van ADP en data over de fabrieksorders.

Op dinsdag hield de herfstrally op Wall Street aan, waarbij de Amerikaanse beurzen records aanscherpten en de Dow Jones-index voor het eerst boven de 36.000 punten sloot.

Zowel de Dow Jonex, als S&P 500 en Nasdaq index zagen de winsten verder toenemen naarmate de handelsdag vorderde. Onder meer cijfers van Pfizer en Under Armour vielen in de smaak.

"De aandelenmarkt is opvallend veerkrachtig en is omhoog gekropen, ondanks problemen met de aanvoerketens, inflatiezorgen, oplopende rentes en een meer havikachtige Fed", zei Greg Marcus van UBS.

"Al deze factoren zullen de groei in de komende maanden hinderen", verwacht marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Hij rekent erop dat de opwaartse beweging van de aandelenmarkten tot eind deze maand kan aanhouden, waarna de onzekerheid toeneemt. Waar de kwartaalcijfers nu nog gunstig zijn, komen die in 2022 vermoedelijk meer onder druk te staan door de hoge inflatie en de problemen in de aanvoerketen.

De olieprijs is dinsdag lager gesloten, in afwachting van de volgende vergadering van de OPEC en hun bondgenoten, waar de druk toeneemt om de productie sterker dan gepland te verhogen. Een december-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag 0,6 procent lager op 83,50 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie daalde 0,3 procent tot 84,47 dollar. In de Aziatische handel vanochtend liep de olieprijs met 1,5 procent verder terug.

De euro/dollar noteerde op 1,1580. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1579 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1572 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Heijmans heeft zich positiever uitgelaten over 2021. Woensdag liet de bouwer weten te mikken op een minimaal 20 procent hoger operationeel resultaat dan in 2020, bij een vergelijkbare omzet. Heijmans verwachtte eerder dat het operationeel resultaat gelijk zou blijven aan de 85 miljoen euro in 2020. "Op basis van de goede prestaties en het orderboek kijk ik met vertrouwen uit naar volgend jaar", zei CEO Ton Hillen, die ook opmerkte alert te blijven op stijgende inkoopprijzen en beschikbaarheid van arbeid, materieel en materialen.



Morgan Stanley heeft het koersdoel voor DSM verhoogd van 148,00 naar 160,00 euro met een onveranderd Gelijkgewogen advies. Berenberg verhoogde het koersdoel voor het speciaalchemiebedrijf zelfs van 182,00 naar 205,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling.

Deutsche Bank verlaagde juist het koersdoel voor Unibail-Rodamco-Westfield van 75,00 naar 68,00 euro met een onveranderd Houden advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg dinsdag 0,4 procent tot 4.630,65 punten. De Jones index steeg ook 0,4 procent en kwam daarmee boven 36.000 punten, op 36.052,63 punten. De Nasdaq steeg 0,3 procent tot 15.649,60 punten.