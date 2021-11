Zalando ziet winst normaliseren

(ABM FN-Dow Jones) Zalando heeft in het derde kwartaal de omzet zien stijgen, terwijl de winst normaliseerde. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Duitse online retailer.

"We zijn verheugd dat onze sterke prestaties zich voortzetten in het derde kwartaal, het eerste kwartaal waarin de economieën weer volledig open zijn", aldus CEO David Schröder in een toelichting

In het derde kwartaal steeg de omzet met 23,4 procent tot 2,3 miljard euro. Een jaar eerder was dit nog 1,8 miljard euro en in 2019 lag de omzet in het derde kwartaal op ruim 1,5 miljard euro, toen een omzetgroei van 26,7 procent.

Het zogeheten bruto merchandise volume, een belangrijke indicatie voor de omzetgroei, steeg op jaarbasis met 25,3 procent van 2,5 miljard naar 3,1 miljard euro.

De aangepaste EBIT bedroeg 9,8 miljoen euro, en de bijbehorende marge 0,4 procent. Volgens het bedrijf betekent dit dat de winstgevendheid zich normaliseerde, in vergelijking met het uitzonderlijke resultaat dat in het derde kwartaal van 2020 werd geboekt. Toen werd een aangepaste EBIT van 118,2 miljoen euro behaald, met een marge van 6,4 procent. In het derde kwartaal van 2019 ging het om een bedrag van 6,3 miljoen euro met een marge van 0,4 procent.

Outlook

Zalando herhaalde de outlook voor het hele boekjaar.

De modeketen verwacht een aangepaste EBIT voor dit jaar tussen de 400 en 475 miljoen euro en zei woensdag naar verwachting aan de bovenkant van deze bandbreedte te zullen uitkomen.

Verder rekent Zalando op een omzetgroei van 26 tot 31 procent, waarmee de omzet zou uitkomen tussen de 10,1 en 10,5 miljard euro.

De investeringen dit jaar worden geschat op circa 350 miljoen euro. Dat is aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 350 tot 400 miljoen euro.