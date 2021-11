Lufthansa boekt weer winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Lufthansa heeft in het derde kwartaal weer winst geboekt en de vrije kasstroom was opnieuw positief. Dit maakte de Duitse luchtvaartmaatschappij woensdagochtend bekend. De aangepaste EBIT kwam uit voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer uit op een positief resultaat van 272 miljoen euro. Een jaar eerder boekte Lufthansa nog een verlies van circa 1,2 miljard euro. Inclusief herstructureringskosten bedroeg de aangepaste EBIT 17 miljoen euro tegen een verlies van 1,3 miljard euro een jaar eerder. De omzet verdubbelde bijna tot 5,2 miljard euro. Lufthansa zag een significante stijging van het aantal boekingen, dat nu op 80 procent van het niveau van voor de crisis is. De aangepaste kasstroom was net als in het tweede kwartaal positief met 13 miljoen euro, ondanks uitgestelde belastingen voor Lufthansa Technik van 443 miljoen euro. De luchtvaarder profiteerde van forse kostenbesparingen en aantrekkende boekingen. De nettoschuld bedroeg 9,0 miljard euro tegen 9,9 miljard eind december 2020 en 8,9 miljard euro aan het einde van het tweede kwartaal. Voor het vierde kwartaal rekent de luchtvaartmaatschappij op een positieve EBITDA. Voor het hele jaar blijft Lufthansa op een omzetgroei mikken ten opzichte van een jaar eerder, terwijl het EBIT-verlies minder dan de helft van het verlies in 2020 zal zijn. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.