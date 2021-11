Heijmans positiever gestemd over 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft zich positiever uitgelaten over 2021. Dit bleek woensdag voorbeurs uit een kwartaalupdate van de Nederlandse bouwer. "De sterke operationele resultaten hebben zich in het derde kwartaal verder doorgezet", constateerde CEO Ton Hillen. "De projecten in uitvoering zijn onder controle en richting voltooiing zien we dat projectresultaten overwegend verbeteren. Dat vertaalt zich naar een verhoogde winstverwachting voor heel 2021." Woensdag liet de bouwer weten ervan uit te gaan minimaal 20 procent hoger uit te zullen komen, bij een vergelijkbare omzet. Heijmans verwachtte eerder dat het operationeel resultaat over 2021 op jaarbasis gelijk zou blijven aan de 85 miljoen euro in 2020. Het orderboek van Heijmans staat op 2,0 miljard euro. "Op basis van de goede prestaties en het orderboek kijk ik met vertrouwen uit naar volgend jaar", zei Hillen, die ook opmerkte alert te blijven op stijgende inkoopprijzen en beschikbaarheid van arbeid, materieel en materialen. Heijmans verkocht tot en met 31 oktober 1.721 woningen, een stijging van 9 procent. Verder is de bouwer te spreken over de cashpositie. Wat betreft de procedure Wintrack II is er op dit moment geen update te geven, aldus Heijmans. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.