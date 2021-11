Berenberg verhoogt koersdoel DSM naar 205 euro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor DSM verhoogd van 182,00 naar 205,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek woensdag uit een rapport van de zakenbank. De recente kwartaalcijfers van DSM leverden volgens Berenberg geen verrassingen op. Wel wezen de analisten op de "uitzonderlijke" volumes bij voedingssupplementen voor dieren. En een EBITDA-groei van 5 procent in 2022 lijkt de zakenbank "erg haalbaar", zeker gezien de prijsstijgingen van vitamine E in de afgelopen twee maanden. "Die zijn vermoedelijk het gevolg van verstoringen in de Chinese productie door stroomtekorten", denkt analist Sebastian Bray. De verwachte verkoop van Materials, wat DSM een pure speler in nutrition maakt, zal voor een positieve herwaardering zorgen, volgens Berenberg. Bron: ABM Financial News

