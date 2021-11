Lyft fors hoger na sterke cijfers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Lyft is dinsdag nabeurs met 12 procent gestegen, na de sterke kwartaalcijfers van het Amerikaanse taxi-app-bedrijf. De omzet steeg met 73 procent in het afgelopen kwartaal, dat de CEO "geweldig" noemde. Het gebruik van de taxi-apps blijft herstellen, wat ook goed nieuws zou zijn voor rivaal Uber. Ook de omzet per passagier steeg naar een nieuw record en het EBITDA-resultaat was voor de tweede keer op rij positief. "Het aanbod van chauffeurs verbeterde substantieel in het derde kwartaal, bijna 45 procent vergeleken met een jaar eerder, wat wijst op sterke nieuwe trends op het gebied van chauffeurs", aldus mede-oprichter en CEO Logan Green. Het bedrijf verwelkomde 18,9 miljoen actieve passagiers, wat minder was dan de 19,6 miljoen die analisten verwachtten. Het bedrijf uit San Francisco meldde een nettoverlies van 71,5 miljoen dollar, tegen een verlies van 459,5 miljoen dollar een jaar eerder. Per aandeel was het verlies 0,21 dollar. De omzet steeg van 500 miljoen naar 864 miljoen dollar. Analisten rekenden vooraf op 0,02 dollar verlies en 862 miljoen dollar omzet. Bron: ABM Financial News

