Facebook stopt met gezichtsherkenning

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Facebook stopt met applicaties die gebruik maken van automatische gezichtsherkenning op foto's en video's op het sociale mediaplatform. Dat maakte Facebook dinsdag bekend. Het automatisch herkennen van gezichten op foto's op Facebook is een centraal onderdeel geworden van het delen van foto's. Er zijn echter zorgen over, van toezichthouders en voorstanders van privacy op het internet. De gebruikers die hebben gezegd de dienst te willen gebruiken, zullen niet meer automatisch worden herkend op foto's en video's, zei Jerome Pesenti van Meta Platforms Inc, zoals de holding van Facebook, Whatsapp en Instagram nu heet. Het bedrijf zal meer een miljard individuele sjablonen voor gezichtsherkenning wissen. "We moeten de positieve gebruiksmogelijkheden voor gezichtsherkenning afwegen tegen toenemende zorgen in de maatschappij, vooral omdat toezichthouders nog geen duidelijk regels hebben aangegeven", zei Pesenti. "De rol van gezichtsherkenning in de maatschappij op de lange termijn moet openlijk worden besproken, door degenen die er het meest door worden geraakt." De stap volgt kort nadat een voormalige medewerker van Facebook, Frances Haugen, interne documenten naar buiten bracht die de vraag opriepen of Facebook wel altijd voldoende oog heeft voor de belangen van zijn gebruikers. Topman en oprichter Mark Zuckerberg heeft de touwtjes van de sociale media-platforms stevig in handen. Bron: ABM Financial News

