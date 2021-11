Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag lager gesloten, in afwachting van de volgende vergadering van de OPEC en hun bondgenoten, waar de druk toeneemt om de productie sterker dan gepland te verhogen. Een decemberfuture voor een vat ruwe olie sloot dinsdag 0,6 procent lager op 83,50 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie daalde 0,3 procent tot 84,47 dollar. De olieprijs zou steun moeten hebben van speculatie dat somige OPEC-landen, die geen capaciteit zeggen te hebben om de productie te verhogen, geen oproepen voor meer productie zullen steunen. "Ondanks de toenemende druk van de grote olieconsumerende landen - na de VS en India roept ook Japan om een sterkere verhoging - heeft OPEC+ tot nu toe geen signalen laten zien dat ze dat willen doen", zei Carsten Fritisch van Commerzbank. De vergadering van OPEC-plus vindt donderdag plaats. Er is tot nu toe afgesproken dat de productie met 400.000 vaten per maand omhoog gaat. Craig Erlam van Oanda denkt dat OPEC-plus niets zal doen, na een eerdere periode van lagere prijzen. Ze zijn blij met de hoge olieprijs, zolang die niet tot een economische recessie leidt. Olieprijzen herstelden de afgelopen drie sessies en vielen dinsdag weer wat terug. Bron: ABM Financial News

