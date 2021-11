Wall Street weer op winst

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond licht hoger na de records op maandag, in afwachting van het rentebesluit van de Fed woensdag.

De S&P 500 en Dow Jones index stegen 0,4 procent. De Nasdaq steeg licht terwijl het aandeel Tesla dik 4 procent verloor.

De stijging in New York volgde na een wat doodse opening. De nieuwste kwartaalcijfers van onder andere Pfizer, Under Armour en andere bedrijven leken te helpen.

Als de beurzen voor de derde dag op rij hoger sluiten, zal er worden gebabbeld over een mogelijke eindejaarsraly. "De aandelenmarkt is opvallend veerkrachtig en is omhoog gesmolten, ondanks problemen met de aanvoerketens, inflatiezorgen, oplopende rentes en een meer havikachtige Fed", zei Greg Marcus van UBS.

"In de komende dagen zullen beleggers letten op het rentebesluit van de Fed, de banencijfers en de OPEC-bijeenkomst, die voor volatiliteit in de aandelenmarkten kunnen zorgen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De aandelenmarkten in New York reikten de afgelopen tijd tot nieuwe hoogtes dankzij een sterk cijferseizoen. Maar er zijn genoeg risico's om rekening mee te houden, aldus Aslam, zoals nieuwe varianten van het coronavirus, de aanhoudende problemen in de aanvoerketen en stijgende consumenten- en energieprijzen.

"Al deze factoren zullen de groei in de komende maanden hinderen", verwacht Aslam. Hij rekent erop dat de opwaartse beweging van de aandelenmarkten tot eind deze maand kan aanhouden, waarna de onzekerheid toeneemt. Waar de kwartaalcijfers nu nog gunstig zijn, komen die in 2022 vermoedelijk meer onder druk te staan door de hoge inflatie en problemen in de aanvoerketen.

Beleggers zijn voorzichtig voorafgaand aan de tweedaagse beleidsbijeenkomst van de Federal Reserve. Woensdagavond wordt duidelijk of de Amerikaanse centrale bank nog deze maand begint met taperen.

Economen van UniCredit rekenen erop dat de Fed woensdag aankondigt dat het medio november gaat starten met het afbouwen van zijn maandelijkse opkoopprogramma van 120 miljard dollar. Dat zal volgens de Italiaanse bank gaan in stapjes van 15 miljard dollar per maand, zodat in juni 2022 het programma ten einde komt.

Volgens de FedWatch tool van CME Group prijst een meerderheid van de markt momenteel een renteverhoging in van minimaal 25 basispunten in juni 2022. Begin oktober was de algemene verwachting van de markt nog dat een eerste renteverhoging niet voor het laatste kwartaal van 2022 zou plaatsvinden. De federal funds rate noteert sinds maart 2020 op 0,00 tot 0,25 procent.

Op macro-economisch vlak was het rustig in de Verenigde Staten.

De euro/dollar stond op 1,1577, licht lager dan maandag.

De olieprijs daalde. Een vat WTI-olie werd ruim een half goedkoper en handelde rond 83,66 dollar.

Bedrijfsnieuws

Under Armour steeg 16 procent na sterker dan verwachte kwartaalcijfers voor de kledingproducent.

Tesla stond onder druk nadat topman Elon Musk vannacht liet weten dat de deal met Hertz die persbureau Bloomberg vorige week bekendmaakte, nog niet is ondertekend. Het Amerikaanse autoverhuurbedrijf zou 100.000 Tesla; s hebben besteld. Musk zei dat de Hertz-deal geen invloed heeft op de cijfers van Tesla. Ook bleek dinsdag dat Tesla bijna 12.000 auto's terugroept vanwege remproblemen. Het aandeel daalde 3,5 procent.

DuPont de Nemours steeg 9 procent. Het chemieconcern verlaagde de outlook vanwege de aanhoudende problemen in de aanvoerketen. Daarbij kondigde het bedrijf ook een strategische herziening aan. Zo wordt het Mobility & Materials segment grotendeels afgestoten en neemt DuPont voor 5,2 miljard dollar het gespecialiseerde materialenbedrijf Rogers over.

Pfizer verhoogde de outlook voor heel het boekjaar. De resultaten in het derde kwartaal waren boven de marktverwachting en werden flink gespekt door het coronavaccin. Over heel 2021 rekent Pfizer op een opbrengst van 36 miljard dollar uit het vaccin dat het ontwikkelde met BioNTech. Pfizer steeg 5 procent.

ConocoPhillips heeft in het derde kwartaal weer zwarte cijfers geboekt en verhoogde het dividend. De aangepaste winst per aandeel van 1,77 dollar was beter dan de 1,52 dollar die de markt voorspelde. ConocoPhillips verhoogde het kwartaaldividend met 7 procent naar 0,46 dollar per aandeel. Het aandeel daalde 2 procent.

Aandelen van Estee Lauder stegen 5 procent. Het cosmeticabedrijf leek lager te openen, maar wist de weg omhoog te vinden nadat de resultaten de verwachtingen versloegen bij een tegenvallende outlook.

NXP Semiconductors kwam maandag nabeurs met een robuuste outlook en gaf aan maatregelen te treffen om te kunnen blijven leveren aan klanten te midden van de mondiale leveringsproblemen. De verwachte omzetgroei van 20 procent in het vierde kwartaal zou wel een vertraging betekenen ten opzichte van de groei van 26 procent in het derde kwartaal. Het aandeel steeg licht.

DoorDash heeft een samenwerkingsverband gesloten met Ulta Beauty. Dit maakte de Amerikaanse maaltijdbezorger dinsdag bekend. Het aandeel steeg een half procent.