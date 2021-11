Europese beurzen eindigen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit dat morgenavond valt, en signalen uit de Amerikaanse banenmarkt later deze week.



De brede STOXX Europe 600 index won 0,1 procent op 479,53 punten. De Duitse DAX steeg 0,9 procent naar 15.954,45 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,5 procent op 6.927,03 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.274,81 punten.



De inkoopmanagersindices voor de industrie in de eurozone bevestigden een groeivertraging, waar voorlopige cijfers al op hadden gehint.



Intussen ging Wall Street verder omhoog na records op maandag. "De aandelenmarkt is opvallend veerkrachtig", zei Greg Marcus van UBS.



Olie noteerde dinsdag licht lager. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 83,89 dollar, terwijl voor een december-future Brent 84,62 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent.



De euro/dollar noteerde op 1,1572. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,1607 op de borden.



Bedrijfsnieuws



HelloFresh heeft in het derde kwartaal een flink hogere omzet geboekt, maar het aangepaste EBITDA-resultaat stond wel onder druk. De bezorger van maaltijdboxen verhoogde ook de omzetverwachting voor dit jaar. Het aandeel steeg ruim 17 procent.



In Frankfurt was er voor Fresenius Medical Care een winst van 1,2 procent, en van Fresenius SE van 2,2 procent. Het aandeel Covestro verloor 1,9 procent.



Siemens steeg ruim 3 procent, nadat rivaal Rockwell positieve vooruitblikte.



Brillenverkoper EssilorLuxottica behoorde ook bij de sterkere stijgers, evenals farmaciereus Sanofi en Bayer.



Standard Chartered verloor 8 procent na een voorzichtig vooruitblik van de Britse bank.



Flutter Entertainment ging ook onderuit. Het gokbedrijf verlaagde zijn winstverwachting en sloot bijna 8 procent lager.



BP heeft in het derde kwartaal van 2021 meer winst geboekt en handhaafde het kwartaaldividend. Ook werd er een nieuw aandeleninkoopprogramma aangekondigd. Het aandeel BP verloor ruim 3 procent.



In Parijs daalde ArcelorMittal 3,8 procent. De ijzerertsprijzen in China staan stevig onder druk.



Ook in Londen gingen de aandelenkoersen van mijnbouwers onderuit. Anglo American en BHP daalden zo'n 3 procent.



Tussenstanden Wall Street



De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond hoger. De S&P500 index steeg 0,6 procent.

Bron: ABM Financial News