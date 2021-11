AEX licht hoger op terughoudend Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag licht hoger gesloten. Bij een slot van 812,29 punten steeg de AEX 0,1 procent.

Technisch gezien liggen de aandelenbeurzen er sterk bij, volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Toch zijn er economisch gezien met veel gevaren: "het economische herstel hapert, er zijn chiptekorten en de centrale banken denken aan afbouw van steunmaatregelen. Ook de stijgende rentes vormen een gevaar voor stijgende koersen."

Daar staan tegenover de sterke kwartaalresultaten "en deze rechtvaardigen de hoge koersen grotendeels", aldus Blekemolen. "Bovendien wisten de beurzen de afgelopen maanden telkens weer hogere standen te bereiken, ondanks de vele onzekerheden."

Later deze week staan een aantal belangrijke items op de agenda die de markten in beweging kunnen zetten, volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade: het rentebesluit van de Fed, [Amerikaanse] banencijfers en de OPEC-bijeenkomst."

Woensdagavond komt de Fed met zijn rentebesluit en wordt duidelijk of de Amerikaanse centrale bank nog deze maand begint met taperen. Economen van UniCredit verwachten dat de Fed medio november gaat starten met het afbouwen van zijn maandelijkse opkoopprogramma van 120 miljard dollar. Dat zal volgens de Italiaanse bank gaan in stapjes van 15 miljard dollar per maand, zodat in juni 2022 het programma ten einde komt.

Volgens de FedWatch tool van CME Group prijst een meerderheid van de markt momenteel een renteverhoging in van minimaal 25 basispunten in juni 2022. Begin oktober was de algemene verwachting van de markt nog dat een eerste renteverhoging niet voor het laatste kwartaal van 2022 zou plaatsvinden. De federal funds rate noteert sinds maart 2020 op 0,00 tot 0,25 procent.

Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor inkoopmanagersindexen voor de industrie in de eurozone. De Duitse industrie groeide in oktober minder hard dan een voorlopig cijfer eerder voorspelde, terwijl de groeivertraging in Frankrijk een fractie minder groot was dan eerder gedacht.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in de gehele eurozone daalde van 58,6 in september naar 58,3. Voorlopige cijfers wezen op een kleinere daling tot 58,5.

Econoom Chris Williamson van Markit wees erop dat fabrikanten last hadden van een verslechtering van de situatie in de aanvoerketen, wat duidelijk de groei van de productie beïnvloedde. Ook maakten inkoopmanagers zich zorgen over de hoge inflatie. Williamson verwacht dat het uitdagende maanden worden voor de maakindustrie in de eurozone.

De euro/dollar noteerde dinsdag rond het slot op 1,1577. De WTI-olieprijs daalde een procent tot 83,30 dollar. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 1,54 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX ging ASMI aan kop, met een winst van bijna 4 procent. Verder deed Wolters Kluwer goede zaken voorafgaand aan het openen van de boeken. Het aandeel steeg 2 procent.

DSM steeg licht na cijfers. Degroof Petercam zag ruimte om het koersdoel te verhogen van 187,00 naar 190,00 euro bij een ongewijzigd Houden advies.

Grootste daler in de AEX was ArcelorMittal, met een verlies van bijna 4 procent. De ijzerertsprijzen in China staan stevig onder druk. Royal Dutch Shell leverde ruim 1,5 procent in.

In de Midkap won InPost meer dan 5 procent en steeg Alfen 3 procent. AMG en Intertrust daalden 3 tot 4 procent.

OCI leverde ruim 2 procent in. OCI lost op 8 november een deel van een obligatielening af die in 2024 afloopt. Dankzij deze aflossing denkt OCI vanaf 2022 de rentelasten met circa 14,5 miljoen dollar per jaar te verlagen.

In de AScX verloor Kendrion ruim een half procent na cijfers. Kendrion heeft nog altijd de regie in handen, ondanks de uitdagingen die het bedrijf kent, zo oordeelden analisten van Degroof.

Een van de grootste dalers bij de smallcaps, ook na cijfers, was ForFarmers met een verlies van ruim 4 procent. Voor KBC Securities waren de cijfers reden om het aandeel van de kooplijst te halen. En Degroof Petercam besloot om het koersdoel voor de veevoerspecialist te verlagen.

Koploper in de AScX was Vivoryon, dat bijna 7 procent steeg. Lucas Bols en Avantium stegen 2 tot 3 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen licht hoger.