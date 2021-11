Beursblik: beleggers moeten Just Eat Takeaway mijden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts hebben moeite om voor november richting te kiezen. Dit blijkt uit de maandelijkse enquête van analist Corne van Zeijl. Van de experts denkt 28 procent dat de beurs gaat dalen en 33 procent rekent op een stijging. De rest is neutraal gestemd. "De pessimisten zijn bang voor een verdere rentestijging, onder andere door de centrale bank acties en de stijgende inflatiecijfers. De optimisten wijzen vooral op de mooie winstcijfers", aldus Van Zeijl. Van de experts verwacht 38 procent dat de Amerikaanse rente ongeveer gelijk blijft en maar liefst 55 procent verwacht een stijging tot boven de 2 procent. "7 procent denkt dat de rente veel hoger zal gaan. Maar het bijzondere is dat helemaal niemand denkt dat de rente weer onder de 1 procent zal komen", aldus Van Zeijl. De toppers voor november zijn ASML en KPN. Wegblijven moeten beleggers volgens de experts bij ArcelorMittal en vooral Just Eat Takeaway. Klik hier voor: beursexperts twijfelen Bron: ABM Financial News

