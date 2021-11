Vooruitblik: cashburn en kaspositie Galapagos blijven het belangrijkst

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) In de kwartaalcijfers van Galapagos aanstaande donderdag blijven de ontwikkeling van de cashburn en de kaspositie het belangrijkst.

Na een aantal tegenvallers, met onder meer filgotinib in de VS als behandeling tegen reuma, maar ook op het gebied van longfibrose, besloot Galapagos eerder dit jaar om zijn portefeuille met potentiële geneesmiddelen te herzien.

Hiermee hoopt het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf de operationele kosten terug te dringen, wat een mogelijke besparing moet opleveren van 150 miljoen euro op jaarbasis. In 2021 zou dit een cashburn betekenen van 580 miljoen tot 620 miljoen euro, zo bevestigde het Belgisch-Nederlandse bedrijf bij de halfjaarcijfers in augustus.

De kaspositie van Galapagos stond eind juni op 5,0 miljard euro, van 5,1 miljard euro eind maart en 5,2 miljard euro in december 2020.

Sinds de publicatie van de halfjaarcijfers werd bekend dat oprichter en topman Onno van de Stolpe Galapagos zal verlaten. Eerder was al duidelijk dat ook onderzoekschef Piet Wigerinck vertrekt bij het bedrijf.

Van de Stolpe gaat met pensioen, maar blijft wel aan tot een opvolger is gevonden, zei Galapagos eind augustus. De raad van toezicht van het bedrijf zoekt zijn vervanger buiten het bedrijf.

Beleggers zullen bij de update over het derde kwartaal letten op mededelingen rond de zoektocht naar vervangers.

Verder valt er rond Galapagos volgens KBC Securities weinig nieuws meer te verwachten in 2021.

In het derde kwartaal kreeg het bedrijf een positieve aanbeveling van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, het CHMP, van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA. Het ging om een positief oordeel voor filgotinib als behandeling tegen matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa. Ook voltooide Galapagos de rekrutering van de DIVERSITY Fase 3-studie met filgotinib bij patiënten met de ziekte van Crohn.

Volgens KBC Securities is het nu alleen nog wachten op de "voltooiing van de rekrutering van patiënten in de Fase 2b-studie van GLPG2737 in polycystische nierziekte (PKCD)."

Het opvallendste nieuws rond Galapagos in het derde kwartaal was dat het bedrijf de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de DIVERSITY-studie rond de ziekte van Crohn. Samenwerkingspartner Gilead zal Galapagos na de overdracht, op uiterlijk 30 juni 2022, een eenmalige betaling doen van 15 miljoen dollar. Gilead blijft wel verantwoordelijk voor de commercialisering buiten Europa.

Voor KBC Securities wordt het steeds onwaarschijnlijker dat Gilead filgotinib in de VS zal lanceren voor de twee filgotinib-indicaties tegen darmziekten, nadat toezichthouder FDA eerder al moeilijk deed over filgotinib als behandeling tegen reuma.

KBC becijferde onlangs dat wanneer men de Amerikaanse royalties van Gilead naar Galapagos voor zowel chronische darmontstekingen als de ziekte van Crohn in de VS schrapt en deze compenseert met een lagere royalty-uitstroom voor de commerciële activiteiten van Galapagos in de EU, "de waardering van filgotinib in het aandeel van Galapagos daalt van 11 naar 5 euro."

Ook Citigroup is voorzichtiger geworden over filgotinib. De analisten wezen er recent op dat het aandeel lager noteert dan de kaspositie van 5 miljard euro eind juni. Bij deze kaspositie en een uitstaand aandelenkapitaal van zo'n 65,5 miljoen, zou de kaspositie per aandeel omgerekend 76,33 euro moeten bedragen. Het aandeel noteerde dinsdag op 46,11 euro.

Citigroup ziet momenteel onvoldoende argumenten voor koersherstel om deze korting weer weg te werken. In de maand oktober wist het aandeel Galapagos slechts beperkt te stijgen.

Donderdag na het slot van Wall Street opent het biotechconcern de boeken.