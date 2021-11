DoorDash gaat lipsticks en crèmes Ulta Beauty bezorgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash heeft een samenwerkingsverband gesloten met Ulta Beauty. Dit maakte de Amerikaanse maaltijdbezorger dinsdag bekend. DoorDash zal in eerste instantie de schoondheidsproducten van Ulta Beauty-vestigingen in Altanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Houston en Boise bij klanten thuis gaan bezorgen. Het is de bedoeling om de samenwerking in 2022 uit te breiden. Ulta Beauty is de grootste retailer in de VS op het gebied van schoonheid en persoonlijke verzorging, met een notering aan de Nasdaq en meer dan 1.300 winkels in 50 Amerikaanse staten. Financiële details werden niet bekend gemaakt. info@abmfn.nl

