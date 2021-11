Zwarte cijfers voor ConocoPhilips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ConocoPhillips heeft in het derde kwartaal weer zwarte cijfers behaald en verhoogde het dividend. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse oliereus. Het aangepaste resultaat van ConocoPhillips steeg van een verlies van 0,3 miljard dollar in het derde kwartaal van 2020 naar een winst van 2,4 miljard dollar afgelopen kwartaal. Per aandeel betekende dit een winst van 1,77 dollar. Dat was een flink meer dan de 1,52 dollar per aandeel die analisten geraadpleegd door FactSet hadden voorzien. De gerapporteerde winst lag afgelopen kwartaal ook op 2,4 miljard dollar, tegenover een verlies van 0,5 miljard dollar een jaar eerder. De operationele kasstroom van ConocoPhillips was afgelopen kwartaal 4,8 miljard dollar. Aangepast voor het werkkapitaal was dit 4,1 miljard dollar. ConocoPhillips verhoogde het kwartaaldividend met 7 procent naar 0,46 dollar per aandeel. In het lopende vierde kwartaal denkt ConocoPhillips 1,53 tot 1,57 miljoen vaten olie per dag te produceren. Begin september bereikte ConocoPhillips overeenstemming met Royal Dutch Shell over de overname van de bezittingen van Shell in het Permian Basin voor 9,5 miljard dollar in contanten. Het aandeel lijkt dinsdag een procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

